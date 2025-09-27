Programa Futuras Cientistas abre 470 vagas em todo o Brasil

O programa Futuras Cientistas abriu inscrições, até 6 de outubro de 2025, para preenchimento de 470 vagas em todo o Brasil. A oportunidade é voltada a alunas do 2º ano do ensino médio e professoras da rede pública estadual com interesse na área científica.

A iniciativa, do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), busca incentivar a igualdade de gênero e o ingresso de mulheres no mercado de trabalho nas áreas de ciência e tecnologia.

