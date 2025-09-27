Programa Futuras Cientistas abre 470 vagas em todo o Brasil

O programa Futuras Cientistas abriu inscrições, até 6 de outubro de 2025, para preenchimento de 470 vagas em todo o Brasil. A oportunidade é voltada a alunas do 2º ano do ensino médio e professoras da rede pública estadual com interesse na área científica.
A iniciativa, do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), busca incentivar a igualdade de gênero e o ingresso de mulheres no mercado de trabalho nas áreas de ciência e tecnologia.
De acordo com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), apenas 31% das mulheres ocupam as áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Em 2025, 70% das participantes do programa foram aprovadas no vestibular, e 80% delas escolheram cursos nas áreas de ciência e tecnologia.
O programa tem quatro módulos. A primeira fase é a imersão científica, em que as participantes são vinculadas a um projeto prático em laboratórios ou instituições. A segunda etapa, o grupo de estudos, oferece aulas ao vivo e gravadas para prepará-las para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Após o ensino médio, o terceiro e quarto módulos oferecem mentoria e a oportunidade de iniciação científica e estágios.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Plataforma Futuras Cientistas. Cada participante selecionada receberá um auxílio de R$ 300, pago pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). O resultado final será divulgado em 7 de novembro de 2025.
O edital prevê a reserva de 20% das vagas para mulheres pretas, pardas, indígenas ou quilombolas; 5% para pessoas com deficiência; e 5% para mulheres trans ou travestis.