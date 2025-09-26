Após fuga por telhados, jovens são detidos por tráfico em SJC

Dois adolescentes foram detidos por agentes do Gtam (Grupo Tático com Moto) da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos por tráfico de drogas na região sul da cidade. Eles tentaram fugir por telhados de residências, mas foram apreendidos.
O caso ocorreu durante patrulhamento no bairro Campo dos Alemães, na zona sul, nessa quinta-feira (25), quando os agentes flagraram os dois adolescentes correndo sobre os telhados das residências com sacolas nas mãos.
Ao avistarem a equipe, segundo a GCM, eles tentaram esconder as sacolas e fugiram em outra direção, porém, ao verem os agentes subirem nos telhados para realizar a captura, pularam no interior de uma casa, onde foram alcançados e abordados.
Nas sacolas que estavam com eles foram encontradas diversas porções de drogas e dinheiro. Questionados, os adolescentes informaram que estavam na prática de tráfico drogas e que ganhariam R$ 350 cada um, para realizarem a venda ao longo da manhã e da tarde.
Diante disso, os jovens foram conduzidos à Diju (Delegacia da Infância e Juventude), onde foram apreendidos por tráfico de drogas.