EUA: Anderson discute tarifaço de Trump com prefeitos americanos

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), está nos Estados Unidos discutindo os prejuízos causados pelo tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump com prefeitos americanos e brasileiros.

Ele e outros mandatários brasileiros representam a FNP (Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas) em um evento em Oklahoma City, entre 25 e 27 de setembro. Objetivo é encontrar lideranças de municípios americanos e elaborar um documento em conjunto a ser entregue aos governos brasileiro e norte-americano.