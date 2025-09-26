EUA: Anderson discute tarifaço de Trump com prefeitos americanos

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), está nos Estados Unidos discutindo os prejuízos causados pelo tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump com prefeitos americanos e brasileiros.
Ele e outros mandatários brasileiros representam a FNP (Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas) em um evento em Oklahoma City, entre 25 e 27 de setembro. Objetivo é encontrar lideranças de municípios americanos e elaborar um documento em conjunto a ser entregue aos governos brasileiro e norte-americano.
A meta é discutir como resolver os problemas e impasses causados pelo tarifaço e tentar achar soluções consensuais com os prefeitos americanos, também impactados pelas medidas de Trump.
Além de Anderson, representam o Brasil o prefeito de Franca (SP), Alexandre Ferreira, e o prefeito de Juazeiro (BA), Andrei Gonçalves.
Eles estão em contato com líderes da USCM (United States Conference of Mayors), a Conferência de Prefeitos dos Estados Unidos, para discutir principalmente as exportações brasileiras de café, calçados, aeronaves e frutas, alguns dos itens mais impactados pelas medidas anunciadas por Trump.
Nas redes sociais, Andrei Gonçalves divulgou foto do encontro ao lado de Anderson e do prefeito de Oklahoma, David Holt, que hoje preside a Associação de Prefeitos dos Estados Unidos.
“Acredito que muita coisa boa pode sair daqui para os nossos produtores, fortalecendo ainda mais o potencial do Vale do São Francisco”, disse o prefeito de Juazeiro.
Exportações.
Dados da FNP mostram que os municípios brasileiros exportaram, no primeiro semestre de 2025, mais de R$ 948 bilhões, tendo China (28%) e EUA (12%) como principais destinos. Somente para os Estados Unidos, as negociações movimentaram R$ 114,5 bilhões, sobretudo na venda de óleos brutos de petróleo, café, carne bovina e aeronaves.
Os membros da missão brasileira em Oklahoma são de cidades com economias fortemente atreladas às exportações, principalmente para os EUA.
Segundo a FNP, o setor de fabricação de aeronaves em São José dos Campos representa 67,5% das exportações da cidade. Em Franca, conhecida como capital nacional do calçado masculino, as exportações de sapatos para o território norte-americano somaram US$ 112 milhões no primeiro semestre.