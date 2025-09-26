Polícia intercepta caminhão com quase 8 toneladas de maconha

Uma ação de inteligência da polícia resultou na interceptação de um caminhão carregado com quase oito toneladas de maconha. O flagrante foi realizado pela Polícia Militar Rodoviária na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Adamantina, no interior de São Paulo, na quinta-feira (25). A droga estava escondida em meio a uma carga de gesso.

O flagrante aconteceu no decorrer da Operação Impacto, com apoio da Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. A equipe realizava fiscalização quando abordou um caminhão com placas de Santa Catarina.