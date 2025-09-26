26 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INVESTIGAÇÃO

Polícia intercepta caminhão com quase 8 toneladas de maconha

Por Da redação | Adamantina
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/SSP
Droga estava escondida em meio a uma carga de gesso
Droga estava escondida em meio a uma carga de gesso

Uma ação de inteligência da polícia resultou na interceptação de um caminhão carregado com quase oito toneladas de maconha. O flagrante foi realizado pela Polícia Militar Rodoviária na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Adamantina, no interior de São Paulo, na quinta-feira (25). A droga estava escondida em meio a uma carga de gesso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O flagrante aconteceu no decorrer da Operação Impacto, com apoio da Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. A equipe realizava fiscalização quando abordou um caminhão com placas de Santa Catarina.

O condutor aparentou estar nervoso com a presença dos policiais e deu informações desconexas, aumentando as suspeitas.

Durante a vistoria no veículo, policiais do 2° Batalhão de Polícia Militar Rodoviária encontraram centenas de tijolos de maconha que totalizaram mais de 7,8 toneladas. Além do entorpecente e do caminhão, o celular do motorista também foi apreendido.

Foi constatado que ele teria carregado o automóvel com as drogas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para levar até a cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Marília, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários