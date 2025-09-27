São José Basket visita o Sesi em Araraquara e busca reação

As meninas do São José Basket visitam o Sesi Araraquara na tarde deste sábado (27), a partir das 17h, no ginásio do Sesi, em Araraquara em jogo válido pela primeira fase da edição 2025 do Campeonato Paulista de Basquete.

Após perder em casa para o Santo André na rodada passada, a equipe da região tenta a recuperação como visitante. Em seis jogos já disputados, o time comandado pelo técnico Leandro Leal tem 50% de aproveitamento, com três vitórias e três derrotas até agora no torneio estadual.