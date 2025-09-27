27 de setembro de 2025
BASQUETE FEMININO

São José Basket visita o Sesi em Araraquara e busca reação

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Léo Lenzi/Agência NTZ
Lance do jogo entre São José e Santo André
Lance do jogo entre São José e Santo André

As meninas do São José Basket visitam o Sesi Araraquara na tarde deste sábado (27), a partir das 17h, no ginásio do Sesi, em Araraquara em jogo válido pela primeira fase da edição 2025 do Campeonato Paulista de Basquete.

Após perder em casa para o Santo André na rodada passada, a equipe da região tenta a recuperação como visitante. Em seis jogos já disputados, o time comandado pelo técnico Leandro Leal tem 50% de aproveitamento, com três vitórias e três derrotas até agora no torneio estadual.

Mas, terá uma ‘pedreira’ pela frente, pois, irá encarar um time que está em terceiro lugar (as joseenses estão em quarto) e que somam quatro vitórias e uma derrota, com um jogo mais.

Por isso, o São José precisa se superar e, principalmente, recuperar a regularidade nos jogos para conquistar o triunfo. Uma vitória logo mais deixa o time em situação mais tranquila na zona de classificação para a segunda fase.

