OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

FEMININO

Taubaté recebe o Corinthians no Paulista Feminino

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
O Taubaté recebe o Corinthians na tarde deste sábado (27), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal pago SporTV.

As Guerreiras Alviazul, sob comando do técnico Arismar Junior, vêm de vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Realidade Jovem, em São José do Rio Preto. E isso, de certa forma, anima a equipe da região para este confronto de logo mais.

No entanto, a parada será das mais complicadas. Isso porque as taubateanas ainda estão em penúltimo lugar na classificação, com 6 pontos. Já as Brabas estão na liderança isolada, com 24 pontos, somando oito vitórias e apenas uma derrota.

Além disso, o Taubaté terá pela frente o atual heptacampeão brasileiro e com o elenco mais caro do país. Por isso, terá que se superar em campo para surpreender e sair da partida com um triunfo.

 

