Taubaté recebe o Corinthians no Paulista Feminino

O Taubaté recebe o Corinthians na tarde deste sábado (27), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal pago SporTV.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As Guerreiras Alviazul, sob comando do técnico Arismar Junior, vêm de vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Realidade Jovem, em São José do Rio Preto. E isso, de certa forma, anima a equipe da região para este confronto de logo mais.