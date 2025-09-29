Homem é preso com carro 'dublê' em Taubaté

Durante patrulhamento pelo bairro Marlene Miranda, em Taubaté, policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem por receptação. A prisão ocorreu na quinta-feira (25), por volta das 16h30.

A equipe abordou o suspeito e constatou que ele já tinha antecedentes criminais por furto e receptação. Ele estava na posse de um veículo Ford/Ecosport que, após verificação dos sinais identificadores, foi confirmado como um carro dublê, com a placa trocada, e produto de furto em São Paulo, em 7 de fevereiro de 2025.