29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

FURTO E RECEPTAÇÃO

Homem é preso com carro 'dublê' em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Carro foi apreendido no bairro Marlene Miranda durante patrulhamento do 3º Baep
Durante patrulhamento pelo bairro Marlene Miranda, em Taubaté, policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem por receptação. A prisão ocorreu na quinta-feira (25), por volta das 16h30.

A equipe abordou o suspeito e constatou que ele já tinha antecedentes criminais por furto e receptação. Ele estava na posse de um veículo Ford/Ecosport que, após verificação dos sinais identificadores, foi confirmado como um carro dublê, com a placa trocada, e produto de furto em São Paulo, em 7 de fevereiro de 2025.

Diante dos fatos, o veículo e o suspeito foram levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Taubaté para as providências judiciais cabíveis.

