Condenado a mais de 11 anos por estupro e roubo é preso na região

Um homem procurado por estupro e roubo foi preso em Ubatuba durante patrulhamento da Polícia Militar pelo bairro Casanga.

A prisão aconteceu na noite de quinta-feira (25), quando a equipe do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordou o suspeito e constatou após consulta ao sistema, que ele era condenado a cumprir 11 anos, 2 meses e 12 dias em regime fechado pelos crimes de roubo e estupro.

