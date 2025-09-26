26 de setembro de 2025
REGIME FECHADO

Condenado a mais de 11 anos por estupro e roubo é preso na região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado por estupro e roubo foi preso em Ubatuba durante patrulhamento da Polícia Militar pelo bairro Casanga.

A prisão aconteceu na noite de quinta-feira (25), quando a equipe do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordou o suspeito e constatou após consulta ao sistema, que ele era condenado a cumprir 11 anos, 2 meses e 12 dias em regime fechado pelos crimes de roubo e estupro.

Ele recebeu voz de prisão e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Comentários

