26 de setembro de 2025
Homem furta hotel em SJC e é preso carregando um frigobar

Por Da redação | São José dos Campos
Um homem foi preso em São José dos Campos após furtar vários itens de um hotel. A ação aconteceu na quinta-feira (25), quando policiais do 1º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados por funcionários do estabelecimento durante o patrulhamento pela rua Presidente Bernardes, na região sul.

Os colaboradores relataram o furto de uma televisão, um frigobar, rádio de comunicação, capas de chuva e outros objetos. O suspeito foi localizado pelos policiais carregando o frigobar envolto em um saco preto nas imediações do local do furto. Ao ser abordado, ele confessou o crime e disse que já cometeu atos semelhantes para sustentar o uso de drogas.

Um outro comerciante o reconheceu no momento da prisão, como autor do furto em seu estabelecimento.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

