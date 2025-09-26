Foragidos por pensão, furto e estupro são identificados pelo CSI

Quatro homens foram capturados e presos em São José dos Campos durante o mês de setembro de 2025, com o auxílio da tecnologia de reconhecimento facial do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). Eles eram foragidos procurados pela Justiça pelos crimes de estupro, furto e inadimplência de pensão alimentícia.

No dia 5, o suspeito de furto foi identificado no bairro Santa Cruz. As câmeras o acompanharam até a Praça Olímpio Catão, onde ele foi abordado e preso. Já no dia 11, um homem procurado por falta de pagamento de pensão foi identificado pelas câmeras próximo à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Eugênio de Melo. A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e efetuou a prisão.