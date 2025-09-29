Ubatuba dá prazo para retirada de veículos apreendidos na cidade

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Ubatuba divulgou uma relação de 146 veículos apreendidos.

Para evitar que os veículos sejam leiloados, os proprietários têm um prazo de 30 dias a partir da data de publicação para resgatá-los. A liberação só é feita com o pagamento de todos os débitos pendentes.

