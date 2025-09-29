Ubatuba dá prazo para retirada de veículos apreendidos na cidade

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Ubatuba divulgou uma relação de 146 veículos apreendidos.
Para evitar que os veículos sejam leiloados, os proprietários têm um prazo de 30 dias a partir da data de publicação para resgatá-los. A liberação só é feita com o pagamento de todos os débitos pendentes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A lista de bens sob custódia da municipalidade é variada, incluindo modelos como um VW Fusca 1300 ano 1980 e um Renault Kwid Intens 2 ano 2024, além de motocicletas e até mesmo itens sem identificação, como uma carcaça de bicicleta motorizada e uma carretinha.
Para mais informações sobre a localização exata dos veículos, proprietários que passaram por apreensão devem entrar em contato pelo telefone 0800 9709752. A medida cumpre o que determina o Artigo 328 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e a Resolução nº 623/2016 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).