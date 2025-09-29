29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LEILÃO

Ubatuba dá prazo para retirada de veículos apreendidos na cidade

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Agência SP
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Ubatuba divulgou uma relação de 146 veículos apreendidos.

Para evitar que os veículos sejam leiloados, os proprietários têm um prazo de 30 dias a partir da data de publicação para resgatá-los. A liberação só é feita com o pagamento de todos os débitos pendentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A lista de bens sob custódia da municipalidade é variada, incluindo modelos como um VW Fusca 1300 ano 1980 e um Renault Kwid Intens 2 ano 2024, além de motocicletas e até mesmo itens sem identificação, como uma carcaça de bicicleta motorizada e uma carretinha.

Para mais informações sobre a localização exata dos veículos, proprietários que passaram por apreensão devem entrar em contato pelo telefone 0800 9709752. A medida cumpre o que determina o Artigo 328 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e a Resolução nº 623/2016 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários