Homem é preso com drogas, armas de brinquedo e R$ 11,7 mil em SJC

A Polícia Civil de São José dos Campos prendeu um homem por tráfico de drogas, além de apreender entorpecentes, armas de brinquedo e R$ 11,7 mil em dinheiro. A ação aconteceu na manhã de quinta-feira (25), em apartamento do bairro Cajuru, e integra a investigação de crime de extorsão conduzida pelo 1º Distrito Policial, no qual são investigados dois homens.

No local, os policiais prenderam um homem, de 42 anos, apreenderam R$ 11.786,00 em dinheiro, 1,2 kg de cocaína, três simulacros de arma de fogo, 10 munições calibre .38, cartões bancários de vítimas e celulares.