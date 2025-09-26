Polícia prende 7 suspeitos por tráfico e outros crimes no Vale

A Polícia Civil prendeu sete suspeitos de vários crimes no Vale do Paraíba, sendo três mulheres e quatro homens. A operação para cumprir decisão da Justiça de Queluz aconteceu na cidade de Areias, no Vale Histórico.

Quatro homens, de 18, 24, 36 e 37 anos, e três mulheres, de 23, 26 e 34 anos, foram presos acusados dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.