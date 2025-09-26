Polícia prende 7 suspeitos por tráfico e outros crimes no Vale

A Polícia Civil prendeu sete suspeitos de vários crimes no Vale do Paraíba, sendo três mulheres e quatro homens. A operação para cumprir decisão da Justiça de Queluz aconteceu na cidade de Areias, no Vale Histórico.
Quatro homens, de 18, 24, 36 e 37 anos, e três mulheres, de 23, 26 e 34 anos, foram presos acusados dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A equipe foi mobilizada para cumprir decisão da Vara de Queluz. No imóvel, segundo o boletim, os policiais localizaram drogas e apetrechos dispersos por diversos cômodos, além de três pés de maconha cultivados no quintal.
Diante das evidências, a autoridade policial autuou os envolvidos por tráfico e associação para o tráfico. Uma mulher foi autuada por porte ilegal de arma de fogo e um homem, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Foram apreendidos uma pistola Taurus .32, 14 munições intactas, maconha (376,5 g), cocaína: (28 g), crack (3,5 g), haxixe (20 g), ecstasy (10 comprimidos), lança-perfume (3 frascos) e R$ 900 em dinheiro.
Também foram apreendidos equipamentos e insumos, como dois rádios, balança, 140 sacolés, 48 microtubos, lâminas de barbear e triturador, além de uma motocicleta sem placa e com chassi adulterado.
De acordo com o registro, os policiais ingressaram no imóvel, informaram o teor do mandado e iniciaram as buscas. A pistola foi localizada com uma das autuadas, de 26 anos, que estava com um bebê no colo.
Após indagação, ela retirou a arma da cintura, segundo o relato. O material entorpecente estava espalhado e camuflado entre roupas e utensílios, em condições precárias de salubridade.
Além das drogas e do dinheiro, a equipe recolheu seis celulares e rádios usados para comunicação. A motocicleta adulterada foi apreendida no quintal e associada a um dos autuados.
A autoridade policial determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante pelos crimes de tráfico e associação a todos os autuados. Porte ilegal de arma foi atribuído à mulher flagrada com a pistola, e adulteração de sinal identificador ao proprietário da motocicleta.
O boletim de ocorrência relata que um dos autuados confessou participação na venda de drogas no local. Outros optaram por permanecer em silêncio e um confessou parcialmente (afirmou ter ciência da venda de entorpecentes no endereço). Após a formalização das peças, os presos seriam encaminhados ao sistema prisional para audiência de custódia.
O boletim registra que a circunscrição enfrenta uma disputa entre grupos rivais pelo comando do tráfico de drogas, com parentes e residentes no mesmo endereço entre os envolvidos.
O documento menciona investigações correlatas envolvendo homicídios, tentativas de homicídio e disparos de arma de fogo em Areias, com impacto nos indicadores de criminalidade e na sensação de segurança da população.