AFOGAMENTO

Homem é encontrado morto em praia do litoral de São Paulo

Por Da redação | Guarujá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Buscas pelo homem de 20 anos desaparecido em Bertioga
Buscas pelo homem de 20 anos desaparecido em Bertioga

Um homem foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (25), na Praia do Perequê, no Guarujá, litoral de São Paulo. Equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) foram acionadas para atendimento do caso.

De acordo com o GBMar, o corpo encontrado tem as mesmas características do rapaz desaparecido no último domingo (21) na Prainha Branca, em Bertioga (SP).

Os familiares da vítima foram chamados para o reconhecimento. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Um homem de 20 anos desapareceu na Praia Branca, por volta das 9h30, de domingo. O Centro de Operações do Corpo de Bombeiros Marítimo recebeu uma solicitação referente ao possível desaparecimento.

Uma equipe foi deslocada até o local para verificar a ocorrência, não encontrou o solicitante e em contato com banhistas ninguém informou sobre um possível afogamento na faixa de areia. Os bombeiros fizeram uma varredura no ponto indicado na solicitação, mas sem sucesso.

