'Não me arrependo', diz marido após matar esposa com 30 facadas

A professora Fabiane Osmundo Souza, de 41 anos, foi assassinada com cerca de 30 golpes de faca pelo ex-marido, de 43 anos. O crime foi registrado na noite desta quarta-feira (24) e chocou a comunidade de Sarandi, no Paraná.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O homem confessou o homicídio e, em entrevista, afirmou não sentir arrependimento. Disse ter cometido o ato após a vítima revelar uma suposta traição.
Momentos antes do crime, ele já havia sido filmado comprando as facas usadas no ataque. Nas imagens, aparecia com o rosto machucado em consequência de uma briga anterior.
O casal estava separado desde junho, quando Fabiane pediu medida protetiva por causa de ameaças. O suspeito chegou a ser preso, mas foi solto dias depois.
O filho mais novo, de apenas cinco anos, presenciou a cena. A professora também deixou outro filho, de 13 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil.