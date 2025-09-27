'Não me arrependo', diz marido após matar esposa com 30 facadas

A professora Fabiane Osmundo Souza, de 41 anos, foi assassinada com cerca de 30 golpes de faca pelo ex-marido, de 43 anos. O crime foi registrado na noite desta quarta-feira (24) e chocou a comunidade de Sarandi, no Paraná.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homem confessou o homicídio e, em entrevista, afirmou não sentir arrependimento. Disse ter cometido o ato após a vítima revelar uma suposta traição.