Professor foi morto por adolescentes na região, diz polícia

O desaparecimento do professor Jucimar de Jesus Barreto, de 44 anos, terminou de forma trágica. A Polícia Civil informou que ele foi morto a golpes de machado por dois adolescentes, que já estão apreendidos.

O corpo foi localizado na noite desta quarta-feira (24), enterrado em uma área de mata no bairro do Piavú, em Camburi, São Sebastião, no Litoral Norte. Um dos adolescentes indicou aos investigadores o local do enterro, onde a vítima foi encontrada com sinais de violência e os olhos vendados.