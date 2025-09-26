Professor foi morto por adolescentes na região, diz polícia

O desaparecimento do professor Jucimar de Jesus Barreto, de 44 anos, terminou de forma trágica. A Polícia Civil informou que ele foi morto a golpes de machado por dois adolescentes, que já estão apreendidos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo foi localizado na noite desta quarta-feira (24), enterrado em uma área de mata no bairro do Piavú, em Camburi, São Sebastião, no Litoral Norte. Um dos adolescentes indicou aos investigadores o local do enterro, onde a vítima foi encontrada com sinais de violência e os olhos vendados.
Segundo a Polícia, Jucimar havia sumido na última sexta-feira (19), quando deixou de comparecer ao trabalho e não deu mais notícias à família. Desde então, equipes do 2º Distrito Policial de Boiçucanga realizaram buscas, analisando câmeras de segurança, impressões digitais e depoimentos de testemunhas.
As investigações levaram aos adolescentes, apreendidos nesta quarta. Um deles se apresentou à delegacia acompanhado de advogado e permaneceu em silêncio. O outro foi localizado horas depois e acabou revelando onde o corpo estava escondido.
A Polícia também identificou a participação de um adulto, que teve a prisão decretada pela Justiça, mas segue foragido.
O carro da vítima, um Hyundai Creta branco, já havia sido encontrado abandonado em uma estrada da região. Na ocasião, policiais tentaram abordar dois suspeitos, que fugiram para a mata. Impressões digitais coletadas no veículo ajudaram a reforçar os indícios contra os envolvidos.
As diligências continuam para esclarecer totalmente as circunstâncias do crime e capturar o maior de idade apontado como cúmplice.