'Viúva negra' é presa após matar dois companheiros

A Polícia Civil apresentou nesta quinta-feira (25) detalhes da investigação contra Fernanda Barbosa Lima, de 37 anos, conhecida como “Viúva Negra”. Ela confessou ter matado dois ex-companheiros e de ter tentado assassinar um terceiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Fernanda foi presa em 1º de agosto, em uma casa no bairro Camargos, na região Noroeste de Belo Horizonte. Desde então, permanecia sob custódia enquanto o inquérito era concluído.