27 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIOS

'Viúva negra' é presa após matar dois companheiros

Por Da Redação | Belo Horizonte (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PMMT
'Viúva negra' é presa após matar dois companheiros
'Viúva negra' é presa após matar dois companheiros

A Polícia Civil apresentou nesta quinta-feira (25) detalhes da investigação contra Fernanda Barbosa Lima, de 37 anos, conhecida como “Viúva Negra”. Ela confessou ter matado dois ex-companheiros e de ter tentado assassinar um terceiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Fernanda foi presa em 1º de agosto, em uma casa no bairro Camargos, na região Noroeste de Belo Horizonte. Desde então, permanecia sob custódia enquanto o inquérito era concluído.

Com as apurações finalizadas, a mulher foi indiciada pela morte de Felipe Dias de Assunção, de 28 anos, crime registrado em 13 de julho, em Betim, na Grande BH.

De acordo com o delegado Otávio Luiz de Carvalho, a acusada também admitiu ter matado um companheiro no Rio Grande do Sul e tentar assassinar outro no Espírito Santo. Ela estava foragida em Minas Gerais quando foi localizada e presa.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários