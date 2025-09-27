'Viúva negra' é presa após matar dois companheiros

A Polícia Civil apresentou nesta quinta-feira (25) detalhes da investigação contra Fernanda Barbosa Lima, de 37 anos, conhecida como “Viúva Negra”. Ela confessou ter matado dois ex-companheiros e de ter tentado assassinar um terceiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Fernanda foi presa em 1º de agosto, em uma casa no bairro Camargos, na região Noroeste de Belo Horizonte. Desde então, permanecia sob custódia enquanto o inquérito era concluído.
Com as apurações finalizadas, a mulher foi indiciada pela morte de Felipe Dias de Assunção, de 28 anos, crime registrado em 13 de julho, em Betim, na Grande BH.
De acordo com o delegado Otávio Luiz de Carvalho, a acusada também admitiu ter matado um companheiro no Rio Grande do Sul e tentar assassinar outro no Espírito Santo. Ela estava foragida em Minas Gerais quando foi localizada e presa.