OPERAÇÃO

PM flagra desmanche de veículos em oficina na zona leste de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Parte de carros apreendidos
Parte de carros apreendidos

A Polícia Militar descobriu um esquema de desmanche de veículos em uma oficina localizada na zona leste de São José dos Campos. A ação, na tarde desta quinta-feira (25), foi desencadeada após um alerta emitido por uma empresa de rastreamento veicular.

No local, os policiais encontraram um automóvel com registro de furto e diversas peças já separadas para desmontagem. Entre os materiais apreendidos estavam motores, câmbios, portas, chassis cortados e outros componentes sem identificação. Também foi localizado o chassi de um carro roubado, com parte da placa ainda preservada, o que deve auxiliar no andamento das investigações.

Um homem foi detido em flagrante dentro do estabelecimento e confessou participação nas atividades ilegais. A perícia técnica foi acionada para analisar a cena e coletar provas.

O suspeito e o responsável pela oficina foram encaminhados à delegacia. A prisão foi ratificada pela autoridade policial.

