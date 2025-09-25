26 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Marido é preso em flagrante após matar esposa esfaqueada

Por Da Redação | Sarandí (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Marido é preso em flagrante após matar esposa esfaqueada
Marido é preso em flagrante após matar esposa esfaqueada

A professora Fabiane Osmundo de Souza Campana, de 41 anos, foi assassinada na noite desta quarta-feira (24) pelo ex-marido, Robson Aparecido Campana, de 43 anos. Ele foi preso em flagrante logo após o crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, o homem invadiu a residência da vítima, localizada na Rua Euclides da Cunha, no Jardim Panorama, em Sarandi, armado com duas facas. Fabiane foi atacada com mais de 30 golpes e não resistiu aos ferimentos.

O filho do casal, de apenas cinco anos, presenciou a cena. A professora também deixa outro filho, de um relacionamento anterior.

Robson, que já atuou como pastor, permanece preso enquanto o caso segue em investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários