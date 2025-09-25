Marido é preso em flagrante após matar esposa esfaqueada

A professora Fabiane Osmundo de Souza Campana, de 41 anos, foi assassinada na noite desta quarta-feira (24) pelo ex-marido, Robson Aparecido Campana, de 43 anos. Ele foi preso em flagrante logo após o crime.
De acordo com a Polícia Civil, o homem invadiu a residência da vítima, localizada na Rua Euclides da Cunha, no Jardim Panorama, em Sarandi, armado com duas facas. Fabiane foi atacada com mais de 30 golpes e não resistiu aos ferimentos.
O filho do casal, de apenas cinco anos, presenciou a cena. A professora também deixa outro filho, de um relacionamento anterior.
Robson, que já atuou como pastor, permanece preso enquanto o caso segue em investigação.