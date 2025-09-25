26 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MACABRO

Mãe mantém corpo da filha no freezer por 20 anos

Por Da Redação | Ibaraki, Japão
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Mãe mantém corpo da filha no freezer por 20 anos
Mãe mantém corpo da filha no freezer por 20 anos

Uma mulher de 75 anos foi detida após confessar que manteve o corpo da filha em um freezer por duas décadas. O caso chocou a comunidade local e levantou questionamentos sobre as circunstâncias da morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão ocorreu na província de Ibaraki, no Japão. A idosa, identificada como Keiko Mori, admitiu à polícia que havia escondido o corpo de Makiko, nascida em 1975 e que teria hoje cerca de 50 anos.

Segundo as autoridades, o cadáver foi encontrado em estado avançado de decomposição, ajoelhado dentro do eletrodoméstico, vestido apenas com camiseta e calcinha. Keiko alegou que decidiu colocar o corpo no freezer após o odor começar a se espalhar pela casa.

Ela foi autuada por abandono de cadáver. A polícia abriu investigação e uma autópsia será realizada para tentar identificar a causa da morte.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários