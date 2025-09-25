Mãe mantém corpo da filha no freezer por 20 anos

Uma mulher de 75 anos foi detida após confessar que manteve o corpo da filha em um freezer por duas décadas. O caso chocou a comunidade local e levantou questionamentos sobre as circunstâncias da morte.
A prisão ocorreu na província de Ibaraki, no Japão. A idosa, identificada como Keiko Mori, admitiu à polícia que havia escondido o corpo de Makiko, nascida em 1975 e que teria hoje cerca de 50 anos.
Segundo as autoridades, o cadáver foi encontrado em estado avançado de decomposição, ajoelhado dentro do eletrodoméstico, vestido apenas com camiseta e calcinha. Keiko alegou que decidiu colocar o corpo no freezer após o odor começar a se espalhar pela casa.
Ela foi autuada por abandono de cadáver. A polícia abriu investigação e uma autópsia será realizada para tentar identificar a causa da morte.