Professor assassinado em São Sebastião é sepultado sob comoção

O corpo do professor Jucimar de Jesus Barreto, de 44 anos, foi velado e sepultado nesta quinta-feira (25), em São Sebastião, no Litoral Norte. De acordo com a Polícia Civil, ele foi morto a golpes de machado, em um crime marcado por extrema violência.
O velório aconteceu durante todo o dia na capela Imaculada Conceição, em Boiçucanga, bairro onde o educador residia. O enterro ocorreu por volta das 17h30, reunindo familiares, amigos e alunos para a última homenagem. A despedida foi marcada por forte comoção, já que Jucimar era bastante querido na comunidade.
O professor trabalhava como docente de Geografia em uma escola particular e também ocupava o cargo de vice-diretor em uma unidade da rede pública.
O corpo foi localizado na noite de quarta-feira (24), em uma área de mata no bairro Piavú, região do Camburi, após dois adolescentes serem apreendidos por envolvimento no crime.