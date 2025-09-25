Professor assassinado em São Sebastião é sepultado sob comoção

O corpo do professor Jucimar de Jesus Barreto, de 44 anos, foi velado e sepultado nesta quinta-feira (25), em São Sebastião, no Litoral Norte. De acordo com a Polícia Civil, ele foi morto a golpes de machado, em um crime marcado por extrema violência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O velório aconteceu durante todo o dia na capela Imaculada Conceição, em Boiçucanga, bairro onde o educador residia. O enterro ocorreu por volta das 17h30, reunindo familiares, amigos e alunos para a última homenagem. A despedida foi marcada por forte comoção, já que Jucimar era bastante querido na comunidade.