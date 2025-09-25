Neta acusada de matar avó com 50 facadas é presa

Uma mulher de 30 anos foi presa nesta terça-feira (23), apontada como responsável pela morte da avó, Ortelina Wolf, de 85 anos. O crime ocorreu em 29 de abril de 2025 e chamou atenção pela brutalidade.
O corpo da idosa foi encontrado por familiares no sofá de casa, no bairro Centenário, em Lages, por volta das 12h55. Ela apresentava mais de cinquenta perfurações no rosto e no pescoço, o que deixou o velório e o sepultamento restritos a caixão fechado.
Na ocasião, a Polícia Militar chegou a levantar a hipótese de que os ferimentos tivessem sido provocados por mordidas de cachorro. Porém, a declaração de óbito confirmou que as lesões eram compatíveis com golpes de objeto cortante.
As investigações conduzidas pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Lages apontaram a neta como suspeita. Com a manifestação do Ministério Público, a Justiça autorizou um mandado de prisão temporária e dois de busca e apreensão, cumpridos na tarde desta terça.
Em interrogatório, a mulher confessou o crime e alegou que o cometeu por desavenças pessoais com a avó. Após o depoimento, foi encaminhada à Unidade Prisional de Lages, onde permanecerá à disposição da Justiça.