Neta acusada de matar avó com 50 facadas é presa

Uma mulher de 30 anos foi presa nesta terça-feira (23), apontada como responsável pela morte da avó, Ortelina Wolf, de 85 anos. O crime ocorreu em 29 de abril de 2025 e chamou atenção pela brutalidade.

O corpo da idosa foi encontrado por familiares no sofá de casa, no bairro Centenário, em Lages, por volta das 12h55. Ela apresentava mais de cinquenta perfurações no rosto e no pescoço, o que deixou o velório e o sepultamento restritos a caixão fechado.