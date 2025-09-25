Agora é semi! São José Basket vence o Bauru e vai pegar Franca

O São José Basket está classificado para a semifinal! Isso porque venceu o Bauru por 68 a 57 na noite desta quinta-feira (25), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, no terceiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista de Basquete.
Desta maneira, fechou a série melhor de três jogos em 2 a 1. Os comandados do técnico Régis Marrelli perderam o primeiro jogo em Bauru e venceram os dois seguintes em casa. Agora, o time da região enfrenta o Franca, reeditando o confronto da semifinal do ano passado. O primeiro jogo será domingo (28), às 18h, na Farma Conde Arena.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, o Bauru foi melhor, teve mais consistência e chegou a abrir seis pontos de frente em determinados momentos do período. Nos minutos finais, o São José melhorou e descontou para dois pontos: 17 a 15.
No segundo quarto, os baurenses começaram de novo melhores e abriram sete pontos, obrigando Marrelli a parar o jogo e pedir tempo. E isso surtiu efeito, pois, o São José reagiu e encostou no placar.
Em seguida, passou à frente e ainda viu Lessa fazer uma bela cesta quase do meio da quadra, garantindo mais três pontos. E o São José foi para o intervalo em vantagem de cinco pontos: 32 a 27.
Após o intervalo, o time da região voltou ainda mais determinado e, com isso, aproveitava as falhas do Bauru. E foi aumentando a vantagem, que chegou a 17 pontos em um determinado período.
Contudo, quando o jogo parecia sob controle, o Bauru descontou perigosamente para 10 pontos e o São José com dois armadores pendurados com quatro faltas. Ainda assim, os joseenses se mantiveram com 11 pontos de frente no período.
Nos últimos dez minutos, os dois times erraram muito e isso foi bom para o São José, que não deixava os visitantes encostarem. Com isso, os comandados de Marrelli seguraram bem a vantagem e saíram de quadra com o triunfo.
Jogos das quartas de final
21/9 (domingo) às 18h - Bauru 84 x 77 Mr.Moo São José Basketball - Ginásio Panela de Pressão
24/9 (quarta-feira) às 19h30 - Mr.Moo São José Basketball 88 x 66 Bauru - Farma Conde Arena
25/9 (quinta-feira) às 19h30 - Mr.Moo São José Basketball 68 x 57 Bauru - Farma Conde Arena