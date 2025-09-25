Agora é semi! São José Basket vence o Bauru e vai pegar Franca

O São José Basket está classificado para a semifinal! Isso porque venceu o Bauru por 68 a 57 na noite desta quinta-feira (25), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, no terceiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista de Basquete.

Desta maneira, fechou a série melhor de três jogos em 2 a 1. Os comandados do técnico Régis Marrelli perderam o primeiro jogo em Bauru e venceram os dois seguintes em casa. Agora, o time da região enfrenta o Franca, reeditando o confronto da semifinal do ano passado. O primeiro jogo será domingo (28), às 18h, na Farma Conde Arena.

Como foi o jogo