Prefeitura de Ubatuba propõe metade do TPA em outras áreas

A Prefeitura de Ubatuba encaminhou à Câmara Municipal, na quarta-feira (24), um projeto de lei que prevê a destinação de até 50% da arrecadação da Taxa de Preservação Ambiental para os cofres municipais, desvinculando parte da verba do setor ambiental.

A medida, de autoria do Executivo, ainda não tem data definida para ser votada pelos vereadores. Caso seja aprovada, os recursos poderão ser utilizados em áreas diversas da administração pública, além das ações de preservação ambiental.