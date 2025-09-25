Casal perde a vida após acidente grave na estrada

A jovem Michele, de Lagoa da Prata, morreu nesta terça-feira (23) após não resistir aos ferimentos de um grave acidente ocorrido no último domingo (21). O caso já havia vitimado seu namorado, um jovem de Martinho Campos, que morreu ainda no local.

O casal seguia pela BR-262 em direção a Belo Horizonte, onde pretendia assistir a uma partida do Cruzeiro. No entanto, a viagem foi interrompida de forma trágica.