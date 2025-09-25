Tradicional, Guararema terá edição reduzida do Cidade Natal

O prefeito de Guararema, José Luiz Eroles Freire, o Zé (PL), anunciou que a tradicional festa Cidade Natal acontecerá em 2025, mas em uma versão menor. A confirmação foi feita durante coletiva de imprensa e depois confirmada em vídeo pelo chefe do executivo.

“Este ano o Cidade Natal será em um formato reduzido, algo intermediário entre o próprio Cidade Natal e o Festival de Inverno. Quando é realizado em grande porte, acaba trazendo transtornos à população. Nesta versão, conseguiremos apoiar o comércio local sem causar impactos negativos aos moradores”, declarou o prefeito.