Tradicional, Guararema terá edição reduzida do Cidade Natal

O prefeito de Guararema, José Luiz Eroles Freire, o Zé (PL), anunciou que a tradicional festa Cidade Natal acontecerá em 2025, mas em uma versão menor. A confirmação foi feita durante coletiva de imprensa e depois confirmada em vídeo pelo chefe do executivo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Este ano o Cidade Natal será em um formato reduzido, algo intermediário entre o próprio Cidade Natal e o Festival de Inverno. Quando é realizado em grande porte, acaba trazendo transtornos à população. Nesta versão, conseguiremos apoiar o comércio local sem causar impactos negativos aos moradores”, declarou o prefeito.
Durante a coletiva, Zé também adiantou que a partir de 2026 o evento deve ser transferido para o Centro de Eventos da cidade, que passará a receber a programação.
Questionada sobre os detalhes da edição deste ano, a assessoria de comunicação da prefeitura informou que a festa terá foco na gastronomia, como alternativa aos altos custos de uma produção completa do tradicional Cidade Natal.
“A Administração Municipal está finalizando as diretrizes do projeto e, em breve, todas as informações serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura”, diz a nota.