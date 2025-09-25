Apareceu vivo no dia do próprio velório e assustou a todos

Um rapaz de 22 anos surpreendeu parentes e amigos ao entrar em seu próprio velório e declarar que estava vivo. O caso inusitado ocorreu na província de Tucumán, na Argentina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A família velava um corpo entregue pela morgue, identificado como sendo do jovem, após um atropelamento registrado na região do Puente Negro, em Alderetes. O episódio levou o Ministério Público local a abrir investigação sobre possível erro na identificação do cadáver.