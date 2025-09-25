25 de setembro de 2025
MACABRO

Apareceu vivo no dia do próprio velório e assustou a todos

Por Da Redação | Puente Negro
| Tempo de leitura: 1 min
Um rapaz de 22 anos surpreendeu parentes e amigos ao entrar em seu próprio velório e declarar que estava vivo. O caso inusitado ocorreu na província de Tucumán, na Argentina.

A família velava um corpo entregue pela morgue, identificado como sendo do jovem, após um atropelamento registrado na região do Puente Negro, em Alderetes. O episódio levou o Ministério Público local a abrir investigação sobre possível erro na identificação do cadáver.

Segundo informações da polícia e da Promotoria, a mãe do rapaz chegou a reconhecer o corpo e recebeu autorização judicial para retirá-lo e realizar o velório. Durante a cerimônia, o verdadeiro jovem apareceu, explicando que estava em Alderetes e não havia conseguido contato com a família.

