Apareceu vivo no dia do próprio velório e assustou a todos

Um rapaz de 22 anos surpreendeu parentes e amigos ao entrar em seu próprio velório e declarar que estava vivo. O caso inusitado ocorreu na província de Tucumán, na Argentina.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
A família velava um corpo entregue pela morgue, identificado como sendo do jovem, após um atropelamento registrado na região do Puente Negro, em Alderetes. O episódio levou o Ministério Público local a abrir investigação sobre possível erro na identificação do cadáver.
Segundo informações da polícia e da Promotoria, a mãe do rapaz chegou a reconhecer o corpo e recebeu autorização judicial para retirá-lo e realizar o velório. Durante a cerimônia, o verdadeiro jovem apareceu, explicando que estava em Alderetes e não havia conseguido contato com a família.