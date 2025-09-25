'Ela me traiu': assassinada pelo ex a facadas na frente do filho

A professora Fabiane Osmundo Souza, de 41 anos, foi assassinada com dezenas de golpes de faca pelo ex-marido na noite desta quarta-feira (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime aconteceu dentro da casa da vítima, na frente do filho de cinco anos, em Sarandi, no Norte do Paraná.