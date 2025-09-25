'Ela me traiu': assassinada pelo ex a facadas na frente do filho

A professora Fabiane Osmundo Souza, de 41 anos, foi assassinada com dezenas de golpes de faca pelo ex-marido na noite desta quarta-feira (24).
O crime aconteceu dentro da casa da vítima, na frente do filho de cinco anos, em Sarandi, no Norte do Paraná.
O suspeito, de 43 anos, confessou o homicídio e declarou não estar arrependido. Em depoimento, disse ter agido motivado por uma suposta traição. “Ela me traiu e confessou para mim. Eu matei por causa da minha dignidade. Não sou moleque e vou cumprir meus anos de cadeia. Ela traiu, tem que morrer. Não estou arrependido”, afirmou.
Fabiane havia registrado medida protetiva contra o ex-companheiro, que já possuía histórico de violência e ameaças. Mesmo assim, ele conseguiu acesso à residência da vítima e cometeu o crime.
A professora deixa dois filhos, de cinco e 13 anos. O caso está sob investigação da Polícia Civil.