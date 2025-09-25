25 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

'Ela me traiu': assassinada pelo ex a facadas na frente do filho

Por Da Redação | Sarandi (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Foi morta pelo ex a facadas e na frente do filho
Foi morta pelo ex a facadas e na frente do filho

A professora Fabiane Osmundo Souza, de 41 anos, foi assassinada com dezenas de golpes de faca pelo ex-marido na noite desta quarta-feira (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime aconteceu dentro da casa da vítima, na frente do filho de cinco anos, em Sarandi, no Norte do Paraná.

O suspeito, de 43 anos, confessou o homicídio e declarou não estar arrependido. Em depoimento, disse ter agido motivado por uma suposta traição. “Ela me traiu e confessou para mim. Eu matei por causa da minha dignidade. Não sou moleque e vou cumprir meus anos de cadeia. Ela traiu, tem que morrer. Não estou arrependido”, afirmou.

Fabiane havia registrado medida protetiva contra o ex-companheiro, que já possuía histórico de violência e ameaças. Mesmo assim, ele conseguiu acesso à residência da vítima e cometeu o crime.

A professora deixa dois filhos, de cinco e 13 anos. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários