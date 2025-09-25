Alexandre Frota vem ao Vale ajudar em buscas por jovem

As forças policiais realizam varreduras na região desde o início da semana, com apoio de cães farejadores, em uma área de mata próxima à residência da jovem. Até o momento, nenhuma pista concreta sobre o paradeiro dela foi encontrada.

O ex-deputado federal e atual vereador de Cotia, Alexandre Frota, anunciou em suas redes sociais que virá a Cruzeiro acompanhado de um grupo de voluntários para auxiliar nas buscas por Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, desaparecida desde a madrugada da última segunda-feira (22).

Mãe de duas crianças, de 9 e 1 ano, Bruna saiu sozinha do apartamento onde morava, deixando a porta aberta e o celular no interior do imóvel. Vizinhos relataram tê-la visto por volta da 1h caminhando em direção a uma área de mata, onde teria pedido socorro. Desde então, não foi mais localizada.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Delegacia de Investigações Gerais de Cruzeiro instaurou um Procedimento de Investigação de Desaparecimento. O celular da jovem foi entregue pelo pai, Marcelo, à Polícia Civil, que encaminhará o aparelho para perícia.

No fim de semana anterior ao desaparecimento, os filhos de Bruna estavam sob os cuidados do pai. Familiares relatam que a jovem vinha demonstrando medo de estar sendo vigiada. Segundo a irmã gêmea, Brena, Bruna chegou a dormir com uma faca embaixo do travesseiro.