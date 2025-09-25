Saiu da prisão, matou a prima e, depois, o marido dela

Um homem é apontado como suspeito de assassinar a prima, de 31 anos, e o marido dela, de 65, apenas um dia depois de ter deixado a prisão.

As vítimas foram encontradas mortas na zona rural de Santo Antônio da Serra, em Carmo do Cajuru, nessa quarta-feira (24).