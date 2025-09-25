Saiu da prisão, matou a prima e, depois, o marido dela

Um homem é apontado como suspeito de assassinar a prima, de 31 anos, e o marido dela, de 65, apenas um dia depois de ter deixado a prisão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
As vítimas foram encontradas mortas na zona rural de Santo Antônio da Serra, em Carmo do Cajuru, nessa quarta-feira (24).
De acordo com a Polícia Militar, o casal foi atacado com golpes de madeira e não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o suspeito ainda ateou fogo em parte da residência antes de fugir.
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais confirmaram que ele era parente de uma das vítimas. O homem tem histórico criminal, com registros de tráfico, furto, ameaça, homicídio e uso de drogas.
Testemunhas informaram que havia desentendimentos antigos entre o suspeito e o casal. As buscas foram realizadas em áreas de mata e outros pontos da cidade, mas até a noite desta quinta-feira (25) o homem não havia sido localizado. A Polícia Civil investiga o caso.