25 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Saiu da prisão, matou a prima e, depois, o marido dela

Por Da Redação | Carmo do Cajuru (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Saiu da prisão, matou a prima e, depois, o marido dela
Saiu da prisão, matou a prima e, depois, o marido dela

Um homem é apontado como suspeito de assassinar a prima, de 31 anos, e o marido dela, de 65, apenas um dia depois de ter deixado a prisão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As vítimas foram encontradas mortas na zona rural de Santo Antônio da Serra, em Carmo do Cajuru, nessa quarta-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar, o casal foi atacado com golpes de madeira e não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o suspeito ainda ateou fogo em parte da residência antes de fugir.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais confirmaram que ele era parente de uma das vítimas. O homem tem histórico criminal, com registros de tráfico, furto, ameaça, homicídio e uso de drogas.

Testemunhas informaram que havia desentendimentos antigos entre o suspeito e o casal. As buscas foram realizadas em áreas de mata e outros pontos da cidade, mas até a noite desta quinta-feira (25) o homem não havia sido localizado. A Polícia Civil investiga o caso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários