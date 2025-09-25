Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas na região

A Polícia Civil de Ubatuba prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (25), um homem identificado como J.S.T., acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu no local conhecido como “Rancho dos Pescadores” e contou com a participação de duas equipes policiais.

A operação foi conduzida pela delegada titular de Ubatuba, Dra. Ana Carolina Pereira de Oliveira, e pelo delegado Rodrigo Cunha Soares, responsável pelo Setor de Investigações Gerais. A investigação começou após uma série de denúncias anônimas encaminhadas pelo Disque 181, que apontavam atividades ligadas à comercialização de entorpecentes na região.