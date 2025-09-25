25 de setembro de 2025
DROGAS

Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas na região

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
A Polícia Civil de Ubatuba prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (25), um homem identificado como J.S.T., acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu no local conhecido como “Rancho dos Pescadores” e contou com a participação de duas equipes policiais.

A operação foi conduzida pela delegada titular de Ubatuba, Dra. Ana Carolina Pereira de Oliveira, e pelo delegado Rodrigo Cunha Soares, responsável pelo Setor de Investigações Gerais. A investigação começou após uma série de denúncias anônimas encaminhadas pelo Disque 181, que apontavam atividades ligadas à comercialização de entorpecentes na região.

Durante a abordagem, o suspeito negou inicialmente a prática criminosa, mas acabou admitindo o tráfico e revelou aos agentes o local onde escondia as drogas. Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam um caderno com registros do comércio ilegal, um aparelho celular e um papel contendo um número de CPF.

Segundo o detido, esse CPF era usado para receber pagamentos das vendas via Pix em uma conta bancária em nome de sua companheira, que agora também será investigada no inquérito.

