'Culpa do demônio'; PM justifica morte de personal

O policial militar Raylton Duarte Mourão confessou ter matado a personal trainer Rozeli da Costa Sousa Nunes e relatou que jogou a arma do crime em um rio no Pará. A declaração foi revelada pelo delegado Bruno Abreu durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (23).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o delegado, Mourão contou que, dias antes do homicídio, havia recebido uma notificação judicial relacionada a um acidente de trânsito envolvendo sua empresa. Ele afirmou ter ficado revoltado com a situação e, em seguida, passou a sentir-se atormentado por um “demônio” que, segundo seu relato, o pressionava a cometer o crime.