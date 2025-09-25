25 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

'Culpa do demônio'; PM justifica morte de personal

Por Da Redação | Várzea Grande (MT)
O policial militar Raylton Duarte Mourão confessou ter matado a personal trainer Rozeli da Costa Sousa Nunes e relatou que jogou a arma do crime em um rio no Pará. A declaração foi revelada pelo delegado Bruno Abreu durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (23).

Segundo o delegado, Mourão contou que, dias antes do homicídio, havia recebido uma notificação judicial relacionada a um acidente de trânsito envolvendo sua empresa. Ele afirmou ter ficado revoltado com a situação e, em seguida, passou a sentir-se atormentado por um “demônio” que, segundo seu relato, o pressionava a cometer o crime.

Ainda conforme o depoimento, o policial disse ter travado uma luta interna durante três dias até que, de madrugada, saiu de moto sem que a esposa percebesse e assassinou Rozeli.

As investigações seguem em andamento, e a versão apresentada por Mourão será analisada pela Polícia Civil junto às demais provas do caso.

