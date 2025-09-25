Pai morre em atentado; filho nasce durante o velório

O advogado Carlisson Jansen Castro dos Santos, de 35 anos, morreu nesta terça-feira (23), após permanecer cinco dias internado em estado grave. No mesmo período em que a família se despedia dele, nasceu seu filho caçula, Davi.
O velório aconteceu nesta quarta-feira (24) em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Carlisson havia sido baleado na noite de quinta-feira (18), no bairro Johnson, também em Rio Branco do Sul, quando um motociclista foi até a casa dele e atirou duas vezes antes de fugir.
O advogado chegou a ser socorrido e levado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, mas não resistiu aos ferimentos. Antes da confirmação do óbito, os médicos decretaram a morte cerebral e a família decidiu autorizar a doação de órgãos.
A esposa de Carlisson estava grávida e, com a hospitalização do marido, entrou em trabalho de parto antes do previsto. Além do recém-nascido, o advogado deixa outro filho, de sete anos.
De acordo com a Polícia Civil, a principal linha de investigação é de que o crime esteja ligado à atuação de Carlisson como advogado criminalista. O caso segue em apuração.