Pai morre em atentado; filho nasce durante o velório

O advogado Carlisson Jansen Castro dos Santos, de 35 anos, morreu nesta terça-feira (23), após permanecer cinco dias internado em estado grave. No mesmo período em que a família se despedia dele, nasceu seu filho caçula, Davi.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O velório aconteceu nesta quarta-feira (24) em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Carlisson havia sido baleado na noite de quinta-feira (18), no bairro Johnson, também em Rio Branco do Sul, quando um motociclista foi até a casa dele e atirou duas vezes antes de fugir.