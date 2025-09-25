URGENTE: Justiça condena homem que assassinou professor em SJC

O Tribunal do Júri condenou nesta quinta-feira (25) Cícero Valdick Lima Vital Ferreira a 27 anos de prisão pelo assassinato do professor Edson Petronildo Machado da Silva, de 52 anos, em São José dos Campos. O crime aconteceu em setembro de 2024, no Edifício Silver Park, no Jardim Aquarius, uma das áreas mais nobres da cidade.

Segundo a decisão judicial, o réu cometeu homicídio qualificado por motivo fútil, com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, também foi condenado por furto qualificado, já que subtraiu objetos e pertences de Edson após o crime.

O crime