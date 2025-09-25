URGENTE: Justiça condena homem que assassinou professor em SJC

O Tribunal do Júri condenou nesta quinta-feira (25) Cícero Valdick Lima Vital Ferreira a 27 anos de prisão pelo assassinato do professor Edson Petronildo Machado da Silva, de 52 anos, em São José dos Campos. O crime aconteceu em setembro de 2024, no Edifício Silver Park, no Jardim Aquarius, uma das áreas mais nobres da cidade.
Segundo a decisão judicial, o réu cometeu homicídio qualificado por motivo fútil, com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, também foi condenado por furto qualificado, já que subtraiu objetos e pertences de Edson após o crime.
O crime
Edson foi encontrado morto em seu apartamento, com o corpo amarrado por fios e cabos de aparelhos eletrônicos. Imagens do circuito interno do condomínio mostraram o momento em que o réu entrou no prédio ao lado do professor, indicando que já havia algum tipo de relação entre eles.
Menos de uma hora depois, Cícero saiu sozinho, usando um relógio diferente, carregando dois celulares e um boné para tentar despistar as câmeras. Logo após deixar o local, ele utilizou o cartão da vítima em uma conveniência e sacou dinheiro em um caixa eletrônico.
Prisão e julgamento
O acusado foi localizado semanas depois em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná, próximo à fronteira com o Paraguai, em uma ação conjunta entre a Polícia Civil de São Paulo e do Paraná.
Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público, além do furto cometido durante o repouso noturno e com abuso de confiança. A pena foi fixada em 27 anos de prisão em regime fechado, com execução imediata determinada pelo juiz.
O caso foi investigado pela Delegacia de Homicídios de São José e gerou forte comoção na cidade, especialmente entre familiares, colegas e alunos da vítima.