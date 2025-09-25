Bateu o carro em caminhão parado na estrada e morreu

Um motorista morreu na tarde desta quinta-feira (25) após bater o carro que conduzia na traseira de uma carreta parada. A vítima, que ainda não foi identificada, estava sozinha no veículo e não resistiu ao impacto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O acidente ocorreu no Polo Industrial de Campo Novo do Parecis. De acordo com informações, o carro, um Palio, atingiu a parte traseira da carreta, que estava carregada. A batida foi tão forte que chegou a deslocar o veículo de carga, causando susto ao caminhoneiro.