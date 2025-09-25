25 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Bateu o carro em caminhão parado na estrada e morreu

Por Da Redação | Campo Novo do Parecis (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Um motorista morreu na tarde desta quinta-feira (25) após bater o carro que conduzia na traseira de uma carreta parada. A vítima, que ainda não foi identificada, estava sozinha no veículo e não resistiu ao impacto.

O acidente ocorreu no Polo Industrial de Campo Novo do Parecis. De acordo com informações, o carro, um Palio, atingiu a parte traseira da carreta, que estava carregada. A batida foi tão forte que chegou a deslocar o veículo de carga, causando susto ao caminhoneiro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e confirmaram o óbito no local. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou os levantamentos necessários para esclarecer as circunstâncias da colisão.

A Polícia Civil também acompanha o caso. Até o momento, a identidade do motorista não foi divulgada. O inquérito deve apurar as causas do acidente.