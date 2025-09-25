Criminosos são detidos com armas, simulacros e drogas no litoral

Quatro criminosos foram detidos em flagrante na tarde de quarta-feira (24), na Avenida Oscar Niemeyer, na costa norte de São Sebastião.



A Polícia Militar encontrou com o grupo uma série de objetos ilícitos, incluindo um revólver calibre 38 com numeração suprimida, três simulacros de pistola, diversas munições de diferentes calibres, balaclava, luvas, abraçadeiras plásticas, fita adesiva, estilete e até pedras de crack.

