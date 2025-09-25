25 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SEGURANÇA

Criminosos são detidos com armas, simulacros e drogas no litoral

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Polícia Militar

Quatro criminosos foram detidos em flagrante na tarde de quarta-feira (24), na Avenida Oscar Niemeyer, na costa norte de São Sebastião.

A Polícia Militar encontrou com o grupo uma série de objetos ilícitos, incluindo um revólver calibre 38 com numeração suprimida, três simulacros de pistola, diversas munições de diferentes calibres, balaclava, luvas, abraçadeiras plásticas, fita adesiva, estilete e até pedras de crack.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a PM, os materiais apreendidos indicam que os suspeitos poderiam estar se preparando para cometer crimes mais graves, como cárcere privado. Eles foram levados ao 1° Distrito Policial de São Sebastião, onde o delegado de plantão registrou boletim de ocorrência por porte ilegal de arma de fogo e porte de drogas.

Apesar da gravidade, os quatro indiciados foram liberados após a formalização do registro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários