Parecer: projeto sobre jornada de servidores é inconstitucional

A Procuradoria Legislativa, que é o órgão jurídico da Câmara, emitiu parecer em que aponta ser inconstitucional o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que cria o adicional pela prestação de carga suplementar, que permitiria a ampliação da carga horária de trabalho dos servidores com jornada igual ou inferior a 30 horas semanais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o projeto, que foi protocolado no início de setembro, o valor da hora trabalhada como carga suplementar será calculado sobre o vencimento-base do cargo, dividido pela carga horária original. No parecer, a Procuradoria Legislativa apontou que isso seria uma forma de burlar a legislação sobre horas extras, cujo valor mínimo deve corresponder à hora normal do trabalhador acrescida de 50%.