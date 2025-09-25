Jovem é esfaqueado e internado após confusão na região

Um jovem de 29 anos foi encaminhado ao Hospital Municipal de Campos do Jordão na manhã desta quinta-feira (25) após ser vítima de uma agressão com faca. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele deu entrada na unidade de saúde com um ferimento na região do abdômen.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom e, ao chegar ao hospital, funcionários relataram a gravidade do caso. O pai da vítima contou aos policiais que, por volta das 7h, havia visto o filho na companhia de dois homens nas proximidades da avenida Tassaburo Yamaguchi. Pouco depois, recebeu uma ligação informando que ele estava internado.