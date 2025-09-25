Após anunciar TPA, Campos do Jordão antecipa abertura de Natal

Pouco depois de anunciar a cobrança da taxa ambiental para turistas, Campos do Jordão se antecipa e marca a abertura da temporada de Natal para 31 de outubro.



A promessa da prefeitura é transformar a cidade em um grande palco de celebrações de fim de ano.

