Após anunciar TPA, Campos do Jordão antecipa abertura de Natal

Pouco depois de anunciar a cobrança da taxa ambiental para turistas, Campos do Jordão se antecipa e marca a abertura da temporada de Natal para 31 de outubro.
A promessa da prefeitura é transformar a cidade em um grande palco de celebrações de fim de ano.
Segundo o município, o evento terá o dobro da decoração em relação a edições anteriores, com elementos inéditos, novas atrações e recursos tecnológicos. A programação vai se estender por mais de dois meses, consolidando o “Natal dos Sonhos” como o maior da história da cidade.
O prefeito Carlos Eduardo (Caê) afirma que a proposta é oferecer um Natal “inesquecível”.
O anúncio, no entanto, ocorre em meio às discussões sobre os impactos da recém-criada taxa ambiental, que pode ou não afetar o turismo na região.