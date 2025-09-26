Famílias ficam sem luz nas ruas após furto de cabos em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Esse tem sido o cenário no bairro Capão Grosso 1, na região leste de São José dos Campos. O furto de cabos dos postes de iluminação pública deixou o local às escuras há mais de um mês, segundo moradores.

Os cabos teriam sido furtados por criminosos com atuação na região. No ano passado, foram realizadas quatro recomposições de cabos no local, após atos de vandalismo.

Cerca de 40 famílias estão sem energia elétrica na região. Os moradores já relataram o caso para a Prefeitura de São José dos Campos e a distribuidora de energia EDP, mas o caso segue sem solução. Procuradas, ambas se manifestaram por nota (leia abaixo).

A falta de energia elétrica fica entre a rua Caetano Bento da Silva e a Estrada Joel de Paula, no Capão Grosso 1. Moradores reclamam de “jogo de empurra” entre a Prefeitura e a EDP para resolver o problema.