Famílias ficam sem luz nas ruas após furto de cabos em São José

Ruas escuras. Famílias com medo.
Esse tem sido o cenário no bairro Capão Grosso 1, na região leste de São José dos Campos. O furto de cabos dos postes de iluminação pública deixou o local às escuras há mais de um mês, segundo moradores.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os cabos teriam sido furtados por criminosos com atuação na região. No ano passado, foram realizadas quatro recomposições de cabos no local, após atos de vandalismo.
Cerca de 40 famílias estão sem energia elétrica na região. Os moradores já relataram o caso para a Prefeitura de São José dos Campos e a distribuidora de energia EDP, mas o caso segue sem solução. Procuradas, ambas se manifestaram por nota (leia abaixo).
A falta de energia elétrica fica entre a rua Caetano Bento da Silva e a Estrada Joel de Paula, no Capão Grosso 1. Moradores reclamam de “jogo de empurra” entre a Prefeitura e a EDP para resolver o problema.
“Na época que eu dei aquela entrada lá [na prefeitura], me mandou a resposta falando que quem tinha que arcar com a situação era a EDP. Aí você liga na EDP, na reclamação da EDP, na ouvidoria, e eles falam que a situação é com a Prefeitura”, disse uma moradora.
Taxa de iluminação.
Osmar Rodrigues Eugênio, presidente da Associação de Moradores do Capão Grosso 1, disse que os moradores estão pagando taxa de iluminação mesmo não tendo o serviço disponível no bairro.
“A pior situação é que o pessoal está pagando taxa de iluminação. As 40 famílias estão querendo mover uma ação. Os cabos foram roubados e não foram repostos. A prefeitura está errada e está cobrando taxa de iluminação”, afirmou.
“Eu acredito que a prefeitura deveria fazer a sua parte. Então, ela deveria fazer sua parte e não ficar cobrando taxas de iluminação pública se não tem iluminação pública”, completou Osmar.
Outro lado.
Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que o local sofre vandalismo recorrente. A EDP já recolocou os cabos e a Prefeitura reinstalou as luminárias, nesse trecho especificamente, quatro vezes no ano passado, “mas aconteceram furtos novamente”.
A Prefeitura disse que a previsão para novamente reinstalar energia no local é até a próxima semana.
Também por meio de nota, a EDP informou que está alinhada com a Prefeitura de São José dos Campos quanto ao novo serviço de reparo dos cabos que abastecem a iluminação pública no local, com previsão para até a próxima semana.
“Vale destacar que a concessionária já atuou na localidade, porém há recorrência de vandalismo de cabeamentos, interferindo na iluminação das vias pública”, disse a empresa.
Procurada sobre a questão dos furtos, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo disse que as forças de segurança do Estado de São Paulo seguem atuando de forma integrada no combate a diversas modalidades criminosas, incluindo os furtos e roubos de cabos da rede elétrica em São José dos Campos.
"A Polícia Militar tem intensificado o patrulhamento com base na análise dos indicadores criminais, e a Polícia Civil tem desenvolvido investigações e operações com foco nos receptadores que financiam e mantêm essa cadeia criminosa", disse a pasta.
"O trabalho conjunto das polícias tem gerado resultados. Durante os primeiros sete meses do ano, houve quedas de 30,8% nos roubos em geral e de 1,3% nos furtos, no município, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, foram presos ou apreendidos 1.752 infratores (alta de 13,1%). No mesmo intervalo, 128 armas de fogo foram retiradas de circulação", completou a SSP.