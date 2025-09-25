Handebol Taubaté estreia no Mundial de Clubes nesta sexta (26)

O Handebol Taubaté inicia, nesta sexta-feira (26), às 11h45 (horário de Brasília), sua caminhada na fase de grupos da 18ª edição do Campeonato Mundial de Clubes Masculinos da IHF, disputado até 2 de outubro no Egito. O adversário da estreia é o Zamalek SC, equipe da casa e uma das mais tradicionais do continente africano.
Representante único da América do Sul, o time taubateano integra o Grupo B da competição e tem pela frente dois desafios de peso logo nas primeiras rodadas. Após enfrentar o Zamalek, a equipe volta à quadra no sábado (27) para medir forças com o poderoso FC Barcelona, multicampeão europeu. Os duelos terão transmissão ao vivo pela XSports.
O torneio reúne nove clubes de seis continentes em busca do título de melhor equipe do planeta. A hegemonia europeia é marcante: das 17 edições anteriores, 16 ficaram nas mãos de times do Velho Continente. A única exceção aconteceu em 2002, quando o Al-Sadd, do Catar, surpreendeu o SC Magdeburg, da Alemanha, e levantou o troféu.
Com um histórico de conquistas expressivo, o Handebol Taubaté ostenta nove títulos do Campeonato Sul-Americano de Clubes, oito do Campeonato Brasileiro, sete do Paulista e uma Supercopa do Brasil. A equipe desembarca no Egito sonhando em quebrar a escrita e se tornar o primeiro clube das Américas a erguer o troféu mundial.
Com elenco experiente, o Handebol Taubaté entra em quadra no Egito carregando o orgulho de representar o Brasil e a América do Sul no maior palco de clubes do planeta.