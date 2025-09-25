Handebol Taubaté estreia no Mundial de Clubes nesta sexta (26)

O Handebol Taubaté inicia, nesta sexta-feira (26), às 11h45 (horário de Brasília), sua caminhada na fase de grupos da 18ª edição do Campeonato Mundial de Clubes Masculinos da IHF, disputado até 2 de outubro no Egito. O adversário da estreia é o Zamalek SC, equipe da casa e uma das mais tradicionais do continente africano.

Representante único da América do Sul, o time taubateano integra o Grupo B da competição e tem pela frente dois desafios de peso logo nas primeiras rodadas. Após enfrentar o Zamalek, a equipe volta à quadra no sábado (27) para medir forças com o poderoso FC Barcelona, multicampeão europeu. Os duelos terão transmissão ao vivo pela XSports.