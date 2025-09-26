Qual a previsão do tempo para Campos no fim de semana? Confira

O fim de semana promete tempo firme em toda a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Segundo dados do Climatempo, os próximos dias terão predomínio de sol, temperaturas amenas ao amanhecer e tardes mais quentes, com zero chance de chuva em praticamente todos os municípios.
Sábado: sol com poucas nuvens e friozinho pela manhã
No sábado (28), o destaque é o céu aberto com algumas nuvens, típico de início de primavera. Em São José dos Campos, as temperaturas variam entre 10°C e 23°C, enquanto Taubaté deve registrar mínima de 11°C e máxima de 24°C. Em Guaratinguetá, a previsão é semelhante: mínima de 10°C e máxima de 23°C, com sol predominante.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá uma manhã com 14°C e máxima de 19°C. À noite, o céu fica mais encoberto, mas sem previsão de chuva. Já em Campos do Jordão, a mínima chega a 7°C e a máxima a 20°C, mantendo o frio característico da serra.
Domingo: temperaturas sobem e céu fica mais nublado
No domingo (29), as temperaturas sobem em relação ao dia anterior. Em São José dos Campos, a mínima prevista é de 11°C e a máxima pode chegar a 27°C, com sol e períodos de céu nublado ao longo do dia. Em Taubaté, os termômetros oscilam entre 12°C e 28°C, e em Guaratinguetá, entre 12°C e 27°C.
Em Caraguatatuba, a mínima prevista é de 15°C e a máxima chega a 22°C, com sol entre muitas nuvens. Já Campos do Jordão registra mínima de 9°C e máxima de 21°C, com períodos nublados, mas sem chuva.