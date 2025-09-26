Qual a previsão do tempo para Campos no fim de semana? Confira

O fim de semana promete tempo firme em toda a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Segundo dados do Climatempo, os próximos dias terão predomínio de sol, temperaturas amenas ao amanhecer e tardes mais quentes, com zero chance de chuva em praticamente todos os municípios.

Sábado: sol com poucas nuvens e friozinho pela manhã

No sábado (28), o destaque é o céu aberto com algumas nuvens, típico de início de primavera. Em São José dos Campos, as temperaturas variam entre 10°C e 23°C, enquanto Taubaté deve registrar mínima de 11°C e máxima de 24°C. Em Guaratinguetá, a previsão é semelhante: mínima de 10°C e máxima de 23°C, com sol predominante.