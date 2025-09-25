Com investimento de R$ 1 bi, MRV lança ‘Cidade Sete Sóis’ em SJC

Maior construtora da América Latina, a MRV lançou nesta quinta-feira (25), em São José dos Campos, seu novo empreendimento na cidade, um bairro com o conceito de smartcidade chamado “Sete Sóis Vistas do Vale”, que receberá investimento de R$ 1 bilhão para abrigar 16 mil moradores.
O novo bairro será construído no Jardim Santa Inês, na zona leste de São José dos Campos, às margens da rodovia Presidente Dutra e ao lado do PIT (Parque de Inovação Tecnológica).
Nesta quinta, a construtora reuniu cerca de 600 corretores de imóveis e convidados no PIT para o lançamento do processo de vendas, que deve começar efetivamente em outubro.
O empreendimento será construído em uma área de 400 mil m². Segundo a MRV, o projeto pretende transformar a região do Vale do Paraíba “em um novo marco de moradia acessível no Brasil”. Todos os empreendimentos lançados nesta etapa serão enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal.
Ainda segundo a construtora, do valor investido na primeira fase, cerca de R$ 90 milhões serão destinados a obras de infraestrutura, urbanização e parcerias público-privadas, promovendo “melhorias significativas na região”.
A previsão é que o projeto seja concluído até 2034, gerando mais de 3.000 empregos diretos e indiretos ao longo das obras. Para viabilizar as vendas, a MRV contará com cerca de 50 imobiliárias parceiras na comercialização.
O conceito de smartcidade une sistemas e pessoas para usar energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida.
Inspirados em conceitos de sustentabilidade e em atributos de cidades inteligentes, eles valorizam a integração entre moradia, comunidade e natureza. Entre os fundamentos de Sete Sóis está “Viva Verde” – o equilíbrio entre crescimento urbano e preservação ambiental por meio de áreas verdes, paisagismo e arborização de ruas com espécies nativas.
“Nosso objetivo é ir além da construção de apartamentos. Queremos criar comunidades que prosperem em harmonia com o meio ambiente”, disse Camila Fiuza, diretora de Desenvolvimento Imobiliário da MRV.
A pedra fundamental do empreendimento foi lançada no dia 26 de fevereiro. O novo bairro pode chegar a 9 mil apartamentos distribuídos ao longo dos próximos 10 anos. O lançamento ao público está previsto para o início de 2026. A área passa atualmente por obras de infraestrutura.
Bairro inteligente.
O projeto traz o conceito de smartcidade da MRV, também lançado em outros projetos, como em Salvador (BA) e Minas Gerais.
“A cidade inteligente ou smart city tem como base sete pilares que representam o melhor em práticas de sustentabilidade, qualidade de vida, habitação e urbanismo. E redefinem o morar: mais do que viver, vivenciar o dia a dia”, informou a MRV.
O sete pilares que baseiam o empreendimento são: integração com a natureza, segurança, desenvolvimento urbano, mobilidade e acessibilidade, comodidades, boa vizinhança e tecnologia. O local será praticamente uma cidade, com mais de 90 mil m² de parque, ciclovias e calçadas largas.
Infraestrutura e mobilidade.
Entre as ações de contrapartida da construtora, estão a de viabilizar a implantação de uma companhia da Polícia Militar na zona leste e executar melhorias no viaduto Santa Inês – está prevista a duplicação do viaduto e suas alças de acesso, além de uma nova interligação com a Via Dutra.
Também estão previstas a duplicação da avenida Constância da Cunha Paiva, com interligações com a avenida Milton Santos e com a rua Alberto Renart, no Jardim Santa Inês. Além da segunda fase da Linha Verde, que irá passar pela região.
O CEO da MRV, Eduardo Fischer, ressaltou a importância do projeto. “Estamos há quase três décadas em São José dos Campos e agora trazemos um conceito moderno de urbanização. O Sete Sóis será um bairro completo, com moradia, comércio e áreas verdes”.
O empreendimento adotará soluções inteligentes e sustentáveis. “Teremos ruas arborizadas, iluminação inteligente, energia renovável e infraestrutura para individualização de água e gás. Queremos resgatar o conceito de comunidade e oferecer qualidade de vida”, disse Fischer.
O Sete Sóis será um dos primeiros bairros planejados do Brasil a unir infraestrutura moderna, mobilidade e sustentabilidade, alinhado ao programa Minha Casa, Minha Vida. “Nosso objetivo é transformar a experiência de moradia, garantindo conforto, segurança e uma vida melhor para os moradores”, concluiu o CEO da MRV.