Com investimento de R$ 1 bi, MRV lança ‘Cidade Sete Sóis’ em SJC

Maior construtora da América Latina, a MRV lançou nesta quinta-feira (25), em São José dos Campos, seu novo empreendimento na cidade, um bairro com o conceito de smartcidade chamado “Sete Sóis Vistas do Vale”, que receberá investimento de R$ 1 bilhão para abrigar 16 mil moradores.

O novo bairro será construído no Jardim Santa Inês, na zona leste de São José dos Campos, às margens da rodovia Presidente Dutra e ao lado do PIT (Parque de Inovação Tecnológica).