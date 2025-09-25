Veja quem é a maior estelionatária do Brasil; ficou presa no Vale

Aos 65 anos, Dominique Cristina Scharf voltou às ruas após cumprir mais de três décadas de prisão. Conhecida como a maior estelionatária do país, ela deixou a Penitenciária Feminina de Tremembé, em São Paulo, no início do mês, depois de alcançar o tempo necessário para migrar ao regime aberto. Sua trajetória mistura luxo, golpes sofisticados e fugas cinematográficas.

Nascida em 1960 em São Paulo, Dominique é filha de pai estadunidense e mãe alemã. Cresceu em ambiente de classe alta, estudou em colégios de elite e desfrutou de privilégios desde a infância. Apesar do contexto, ainda jovem começou a furtar em casa e em lojas. A escalada criminosa só aumentou após a morte do pai e o afastamento da mãe.