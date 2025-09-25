Onde está Bruna? Polícia busca jovem que desapareceu no Vale

No final de semana antes do desaparecimento, os filhos de Bruna estavam na casa do pai. Por volta da 1h da manhã, vizinhos afirmaram ter visto Bruna deixar o condomínio e caminhar em direção a uma área de mata próxima, aonde chegou a ser vista pedindo socorro. Desde então, não foi mais localizada.

A irmã gêmea dela, Brena, contou que Bruna vinha se sentindo vigiada e chegou a dormir com uma faca embaixo do travesseiro. “Ela dizia que parecia que alguém a observava, principalmente por morar no térreo”, relatou.

O celular da jovem ficou dentro do apartamento, que também estava com a porta aberta. O aparelho foi entregue pelo pai, Marcelo, à Polícia Civil, que deve encaminhá-lo para perícia a fim de investigar possíveis mensagens ou ligações recebidas naquela noite.