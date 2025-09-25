Missa em São José lembra os 22 anos da morte de Padre Wagner

Os 22 anos da morte de padre Wagner Rodolfo da Silva serão lembrados em uma missa especial nesta quinta-feira (25), na Paróquia São Benedito, no bairro Alto da Ponte, região norte de São José dos Campos.

Padre Wagner morreu aos 35 anos de idade, com cinco de sacerdócio, vítima de um crime brutal em setembro de 2003.

