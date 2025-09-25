Matou esposa e depois ficou abraçado ao corpo: 'Fiquei com ela'

“Fiquei com ela abraçada.” Foi assim que Mateus Viturino Pereira Neves, de 30 anos, descreveu o que fez após assassinar a esposa, Elaine da Silva Souza Viturino, de 40 anos, a facadas em Jataizinho, no interior do Paraná. O homem confessou o crime durante audiência de custódia e afirmou que não saiu do local até a chegada da polícia.

Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu após uma discussão iniciada quando a filha da vítima, de 16 anos, contou que o padrasto teria tentado filmá-la durante o banho. A adolescente tentou intervir e também foi esfaqueada, mas sobreviveu.