Grávida sofre acidente de trânsito e tem crise nervosa em SJC

Uma jovem grávida de 19 anos teve uma crise nervosa após sofrer um acidente de trânsito em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (25). O caso aconteceu na avenida George Eastman.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta. A vítima, uma grávida de 19 anos, não apresentou ferimentos físicos, porém, em razão da gestação, ela entrou em crise nervosa.