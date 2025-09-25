Grávida sofre acidente de trânsito e tem crise nervosa em SJC

Uma jovem grávida de 19 anos teve uma crise nervosa após sofrer um acidente de trânsito em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (25). O caso aconteceu na avenida George Eastman.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta. A vítima, uma grávida de 19 anos, não apresentou ferimentos físicos, porém, em razão da gestação, ela entrou em crise nervosa.
A jovem foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.