25 de setembro de 2025
TENSÃO

Grávida sofre acidente de trânsito e tem crise nervosa em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Uma jovem grávida de 19 anos teve uma crise nervosa após sofrer um acidente de trânsito em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (25). O caso aconteceu na avenida George Eastman.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta. A vítima, uma grávida de 19 anos, não apresentou ferimentos físicos, porém, em razão da gestação, ela entrou em crise nervosa.

A jovem foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

