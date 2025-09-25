‘Saúde & Bem Estar’ analisa os limites dos procedimentos estético

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Esse é o tema do novo episódio de “Saúde & Bem Estar”, podcast de OVALE que debate saúde, beleza e qualidade de vida, com estreia nesta quinta-feira (25).

Apresentado pela jornalista Juliana Sever, “Saúde & Bem Estar” entrevista a médica Patrícia Hidalgo, especializada em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Formada pela Universidade de Taubaté na turma de 2009, Patrícia Hidalgo também é pós-graduada em Dermatologia e Estética, pós-graduada em prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade e pós-graduanda em Dermatologia Integrativa.

O tema é cada vez mais atual.

Nas redes sociais, é cada vez é mais comum se deparar com padrões de beleza através desses procedimentos, principalmente no rosto, seja na boca, nos olhos e no maxilar. O mercado de procedimentos estéticos dermatológicos no Brasil tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos. Estudo da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) revelou que houve um aumento de quase 400% na procura por esses procedimentos no primeiro trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período do ano anterior.