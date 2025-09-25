URGENTE: Operação da PM fecha 4 ferros-velhos em Taubaté

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, na área do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em Taubaté, realizou a Operação “Ferro Velho”. A iniciativa aconteceu nesta quinta-feira (25) e fiscalizou estabelecimentos e locais de risco com o objetivo de ampliar a segurança da população e coibir práticas criminosas de receptação e furto de produtos ilícitos, além de outras situações que comprometam a paz e a tranquilidade social.

A operação contou com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), das concessionárias Vivo, Claro e EDP, e da Fiscalização de Postura do Município, resultando em nove estabelecimentos fiscalizados, quatro notificados e fechados, além da prisão de um suspeito procurado por tentativa de homicídio.